Capodanno a Catanzaro

L’evento musicale televisivo “L’Anno che Verrà” è seguito da tantissime famiglie per accogliere il nuovo anno in Italia. In onda su Rai 1, dalle prime ore della sera fino a dopo la mezzanotte, il tradizionale conto alla rovescia sarà accompagnato da un concerto di Capodanno che si terrà a Catanzaro, capoluogo della Calabria.

La città si prepara ad accogliere migliaia di persone nella cornice del Lungomare Stefano Pugliese, che si trova a Catanzaro Lido. Sarà quindi un Capodanno sul mare, illuminato alla mezzanotte dai fuochi d’artificio. Catanzaro è stata scelta dalla Rai per la sua posizione strategica tra mare e montagna, l’atmosfera calorosa e un’ottima organizzazione logistica.

A condurre la serata sarà il carismatico Marco Liorni, che guiderà il pubblico attraverso musica, comicità e spettacolo fino al countdown di mezzanotte. Sul palco saliranno numerosi ospiti e co-conduttori, i cui nomi verranno rivelati nei giorni immediatamente precedenti. Come ogni anno, sul palco del Concerto Capodanno Rai si alterneranno alcuni tra i più amati cantanti italiani e ospiti internazionali di grande richiamo.

Per raggiungere il concerto di Catanzaro, è possibile utilizzare il treno, scendendo alla stazione centrale di Catanzaro Lido, o l’auto, percorrendo l’autostrada A2 “del Mediterraneo” e parcheggiando in uno dei parcheggi dedicati all’evento. La città offre molte attrazioni, come il Teatro Politeama, il Belvedere di Catanzaro, il Museo delle Arti di Catanzaro e il Parco della Biodiversità Mediterranea. Inoltre, è possibile assaporare la cucina tipica nei locali tradizionali e scoprire il fascino delle chiese storiche. Catanzaro è una città accogliente, con servizi eccellenti per famiglie, qualità della vita elevata e un ambiente naturale unico.

