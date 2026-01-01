5.1 C
Capodanno a Camogli

L’Amministrazione Comunale di Camogli, insieme alle Associazioni, propone diverse iniziative di svago e intrattenimento per grandi e piccini in occasione della fine dell’anno. Lunedì 29 dicembre, alle 16:30, nel ridotto del Teatro Sociale, si svolgerà la Gara di Natale “Chi non so” – Le avventure del Grinch, un concerto/laboratorio con il Gruppo Ensemble 16032, a cura del Comune, con la realizzazione di SmileVIL S.C.S. Onlus.

Martedì 30 dicembre, i totem della mostra diffusa “Camogli Nascosta – Fede, Arte, Tradizione” verranno posizionati sul piazzale del Santuario Nostra Signora del Boschetto. Il progetto, sostenuto dal consigliere comunale delegato alla Cultura, Paolo Terrile, rientra nell’ambito delle iniziative culturali promosse dall’Amministrazione sul tema della “Fede”. I 14 pannelli riportano le suggestive immagini scattate dalla fotografa Sabrina Losso e raffigurano altari, statue processionali e devozionali, crocifissi, opere votive mariane, elementi architettonici e arredi di interesse artistico-culturale conservati negli edifici religiosi del territorio camogliese.

La sera di San Silvestro, mercoledì 31 dicembre, dalle 22, appuntamento in piazza Colombo con musica con dj Luca Rosack, brindisi di mezzanotte e spettacolo di luci a cura della Pro loco. A seguire, accensione del falò di Capodanno presso la spiaggia lato Rivo Giorgio, a cura dell’Associazione Culturale San Fortunato.

