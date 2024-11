Capodanno 2025, ‘Amore Festival’ e ’06’ per una serata da record a Cinecittà World con 60 artisti internazionali

Roma è una cornice magica per la notte di Capodanno, e il 31 dicembre 2024 promette eventi straordinari. Per festeggiare l’arrivo del 2025, il parco a tema Cinecittà World ospiterà un evento da non perdere: l’“Amore Festival”, concepito in collaborazione con “06”, che avrà inizio alle ore 18:00 e si protrarrà fino alle 8:00 del mattino. Questo evento storicizzato offrirà una notte intera di musica e spettacolo con la partecipazione di ben 60 artisti internazionali distribuiti su 12 palchi musicali, garantendo una varietà di generi adatta a tutti i gusti.

Tra i protagonisti della serata ci saranno nomi celebri della scena techno globale, come Ben Sims, noto per la sua energia travolgente, e Bismark, riconosciuto come miglior dj/producer italiano ai Dance Music Awards. Inoltre, si esibiranno De Niro e Adriana Lopez, figure iconiche del panorama techno internazionale, insieme a momenti intensi nella Gabber Arena, con artisti come AlexP, Mind Trip e il ritorno esclusivo di Noize Suppressor.

L’evento si distingue per la sua organizzazione impeccabile e da un’esperienza intergenerazionale e poliedrica, frutto di una storica collaborazione con il marchio “06” e Ethereal Ibiza. La scenografia di Cinecittà World si trasformerà in un set da sogno, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva. Gli ospiti avranno accesso gratuito a 40 attrazioni del parco, che includono i giochi più emozionanti, e potranno assistere a 8 live show esclusivi durante la notte.

Sergio Serafini, uno degli organizzatori e ideatore di “06 Reunion”, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione con l’“Amore Festival”, evidenziando l’opportunità di vivere un Capodanno unico in una delle location più spettacolari d’Italia. Grazie a questa sinergia, il Capodanno promette di essere un evento indimenticabile, non solo per la musica e gli artisti, ma anche per le innumerevoli attrazioni disponibili all’interno del parco, rendendo la celebrazione del nuovo anno ancora più speciale e memorabile. Con una programmazione ricca e variegata, il Capodanno a Roma si preannuncia come un evento di grande successo che lascerà un segno nel cuore di tutti i partecipanti.