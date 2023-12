Capodanno 2024, ecco i concerti nelle principali città italiane

Capodanno 2024 ricco di concerti ed eventi sui palchi di tutta Italia. Dall’appuntamento di Roma al Circo Massimo, passando per Genova tra vecchie e nuove glorie e arrivando al Capodanno Rai in scena a Crotone o alla Sardegna che fa incetta di big, l’ultimo dell’anno e l’inizio del nuovo si annunciano all’insegna della musica e del divertimento. Controcorrente Milano, dove invece il concertone non ci sarà.

Roma festeggia al Circo Massimo

E’ “Roma 2024. You are here” lo slogan scelto per il concertone della notte di San Silvestro, organizzato da Roma Capitale Rds, che vedrà la folla radunanrsi al Circo Massimo per le esibizioni sul palco di Blanco, Lazza e Francesca Michielin. Dopo il brindisi di mezzanotte la festa continuerà con uno speciale DJ set a cura di Dimensione Suono Roma per continuare a ballare e divertirsi. Prevista la diretta radiofonica del concerto.

Genova tra nuove e vecchie glorie: da Al Bano a Rocco Hunt

Capodanno in Musica anche quest’anno per Genova, con il concerto di capodanno tragato Mediaset in piazza De Ferrari tra nuove e vecchie glorie: Al Bano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, MicheleBravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di “Amici”. La serata del 31 dicembre sarà condotta da Federica Panicucci e, oltre a poter essere ascoltata sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, RadioPiterpan, sarà trasmessa in diretta su Canale 5, subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della diretta su Canale 5 saranno aperti dei collegamenti con la Piazza di Bari dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coeze Frah Quintale.

A Crotone il Capodanno Rai con Amadeus

A Crotone arriva quindi il Capodanno Rai, con il tradizionale appuntamento in diretta condotto da Amadeus tra ospiti musicali e personaggi dello spettacolo. Sul palco di piazza Pitagora, si alterneranno tra gli altri Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico e Maninni.

A Firenze Diodato in piazza della Signoria

A Firenze per Capodanno arriva Diodato in piazza della Signoria, ospite con una selezione di brani di una serata di musica e spettacolo tra lirica, magia e canto. E sarà proprio piazza della Signoria il centro di una serie di appuntamenti sparsi in città per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Sei le piazze coinvolte per un Capodanno diffuso, promosso dal Comune di Firenze e coordinato da Muse con il sostegno di Toscana Energia, con eventi rivolti a ogni tipo di pubblico: oltre a piazza della Signoria, si farà festa in piazza Santissima Annunziata con il jazz di Circolo Exwide, in piazza San Giovanni con i cori gospel di Musart, in piazza Santa Croce con l’orchestra di Toscana Classica, in piazza del Carmine con l’orchestra pop di Anfiteatro 2010 e in piazza Santo Spirito e Oltrarno con la Marching band itinerante di Music Pool.

Mengoni a Cagliari. Ligabue, Zucchero, Mahmood, Nek e Renga tra i big in Sardegna

È un Capodanno in grande quello che si festeggerà nei principali centri della Sardegna. Per i concertoni in piazza arriva un numero mai visto di big della musica italiana. Alla fiera di Cagliari ci sarà il concerto a numero chiuso di Marco Mengoni, ci sono ancora biglietti disponibili per la sua prima tappa nell’Isola. Gli altri eventi principali saranno nel nord della Sardegna. Nel giro di settanta chilometri sono in programma tre grandi concerti nel Nordovest. Per la prima volta nella sua carriera Luciano Ligabue suonerà per San Silvestro e lo farà ad Alghero. I festeggiamenti nella Riviera del Corallo partono in anticipo perché domani sul palco nel piazzale della Pace ci sarà l’antipasto con Anna, Noyz Narcos e Guè. Nel cuore di Sassari per Capodanno andrà in scena l’accoppiata Renga e Nek, mentre nella vicina Castelsardo si esibirà Mahmood.

Doppio evento per il 31 dicembre a Olbia: ospiterà il concerto di Zucchero per chiudere il 2023 e il dj set di Salmo per aprire il 2024. In piazza a Nuoro ci sarà invece Noemi, mentre Dorgali mette in campo Mondo Marcio e Tortolì schiera il giovane Alfa. A Iglesias ci sarà il concerto di Fred De Palma mentre in piazza a Villasimius ci sarà Joe Bastianich accompagnato dai La terza classe. Niente cantante per Oristano, in piazza Eleonora si alterneranno cinque deejay.

A Palermo con Elodie

L’attesa per il Capodanno di Palermo è più per il concerto di Elodie che per l’arrivo del nuovo anno. La regina del pop italiano che mette d’accordo giovani e famiglie si esibirà sul palco di piazza Castelnuovo – circa 20 metri, coperto su tre lati in modo da poter fronteggiare anche un’eventuale pioggia – dopo la mezzanotte ed è tanta la voglia di vederla finalmente dal vivo e gratis. In piazza si potrà entrare solo dopo le 20 e nell’area transennata potranno stare solo 9.800 persone “Il concerto di Capodanno in piazza deve essere un grande momento di festa della città – ha sottolineato il sindaco Roberto Lagalla – L’augurio è che sia vissuto dal pubblico con la voglia di divertirsi nell’ottica di amare sempre di più questa città”.

A condurre la lunga festa dell’ultimo dell’anno saranno Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta che, oltre ad Elodie, avranno sul palco la Massimo Youth Orchestra, il violinista Samuele Palumbo, il quartetto di Antonio Zarcone, Daria Biancardi, Pamela Barone, Samaritano e Giuliana Di Liberto. Le risate saranno affidate a Sergio Vespertino e Antonio Pandolfo e fino a tarda notte a garantire musica e balli sarà il dj-set di Ornella P.

A Bari Frah Quintale, Coez ed Ermal Meta

Sono diverse le feste in piazza per la notte di San Silvestro nelle grandi e nelle piccole città della Puglia. Il grande palco di piazza Libertà, a Bari, si accenderà ancora una volta per il grande concerto dell’ultimo dell’anno per accogliere tre grandi protagonisti della scena musicale italiana: Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta. L’evento sarà ancora una volta firmato da Radio Norba. Prevista la diretta del concerto su Telenorba a partire dalle 22 (in realtà la serata sulla tv di Conversano partirà alle 19.30 con Serata Norba, condotta da Mary de Gennaro e Antonio Procacci). Alcuni collegamenti con la piazza di Bari saranno effettuati anche da Canale 5 che trasmetterà lo show principale da Genova. La festa in piazza Libertà continuerà fino a notte fonda con l’esclusivo dj set firmato Radio Norba in collaborazione con Radio 105.

A Napoli i The Kolors, Arisa e Avitabile. Venditti ad Avellino

Il 31 dicembre alle 21, in Piazza del Plebiscito, ci sarà il comico Peppe Iodice con il cast del programma tv “Peppy Night”. Con Iodice saliranno sul palco il comico e imitatore Francesco Cicchella, poi i The Kolors, Arisa ed Enzo Avitabile. La serata inizierà alle 21 con l’esibizione dei vincitori del Contest per Giovani Talenti della Comicità. Ad Avellino si festeggerà il Capodanno 2024 con il concerto di Antonello Venditti. L’artista romano si esibirà dalle 22,15 in Piazza della Libertà sino a oltre la mezzanotte, poi sarà il turno del rapper napoletano Luchè.

Madame a Mantova, Max Gazzè a Vicenza, Gabbani a Padova

Mentre a Mantova Madame si esibirà in Piazza Sordello, a Vicenza Max Gazzè salirà sul palco di viale Roma a partire dalla mezzanotte. A Padova ospite di punta Francesco Gabbani con concerto in piazza Insurrezione. E se in piazza Brà a Verona si esibiranno a partire dalle 21 e fino all’1 di notte i quattro finalisti di X Factor 2023 (Sarafine, Maria Tomba, Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots), a Jesolo gran finale con Dargen D’Amico.

Caltanissetta, Irama in piazza

Cresce l’attesa per il concerto di Capodanno a Caltanissetta con la presenza di Irama, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Il cantautore salirà sul palco (16 x 16 metri), allestito in viale Regina Margherita, per salutare il passaggio al nuovo anno. L’evento, gratuito e aperto a tutti, darà la possibilità di godere dal vivo della musica di Irama, ma non solo, in un’atmosfera festosa e coinvolgente. L’inizio dello spettacolo è programmato alle 22 e vedrà, oltre a Irama, anche la partecipazione dell’orchestra del maestro Lino Zimbone, che si esibirà in un’interpretazione pop dei brani più ballati del Capodanno. Ci sarà spazio anche per una formazione di dj set e grandi sorprese sul palco che l’Amministrazione nissena sta preparando per rendere unica questa notte.