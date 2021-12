Capodanno 2022 in piazza: tutti i concerti organizzati e quelli che stanno saltando, compreso quello di Roma.

Anche quello 2022 non sarà un Capodanno come gli altri. Rispetto allo scorso anno non sono stati ancora imposti divieti generali a tutte le feste di piazza in Italia. Tuttavia, la variante Omicron e la risalita dei contagi stanno portando molte regioni a imporre ordinanze restrittive, e anche molti sindaci stanno chiudendo le piazze delle proprie città Il caso più clamoroso è quello di Roma. Il concertone al Circo Massimo, che secondo i rumor avrebbe dovuto avere per protagonisti Coez, Blanco e Tommaso Paradiso, tra gli altri, è stato annullato per l’andamento della pandemia. Una cancellazione importante, ma non l’unica.

Capodanno

Capodanno 2022: i concerti saltati nelle piazze italiane

Tra i concerti in piazza più importanti di questo Capodanno 2022 è stato annullato quello di Bologna in piazza Maggiore. La decisoine è stata presa dal Comitato ordine pubblico e sicurezza. Spiega il sindaco Matteo Lepore, come riferito da Today: “Una decisione che assumiamo con senso di responsabilità e che credo sarà compresa dai cittadini bolognesi“.

In Liguria per il momento sono saltati i concerti di Rapallo e Sestri Levante, mentre in Lombardia è Mantova ad aver annullato il proprio concertone ufficiale, che avrebbe dovuto avere per protagonista il cantautore romano Mannarino. Problemi anche in Veneto, regione tra le più colpite dalla risalita. Salta il Capodanno diffuso di Treviso, ma non ci saranno grandi eventi nemmeno a Padova e Venezia. In Friuli stop alle feste in piazza a Trieste, Lignano, Cervignano, Palmanova e Cividale. Saltano i concerti anche in Emilia-Romagna, tra Reggio Emilia, Ravenna e Parma. In Sardegna, a Olbia, si era parlato di un grande concerto con Max Pezzali, Sangiovanni o i Negramaro, ma la notizia non è stata confermata. Resta però ancora in piedi l’evento di Alghero, che dovrebbe avere per protagonista Giusy Ferreri.

Capodanno 2022: i concerti di Terni e Bari

Insomma, la situazione degli eventi dal vivo per Capodanno 2022 nelle piazze italiane è piuttosto complicata. Restano però confermati i due eventi televisivi, quelli di Bari e Terni, che verranno trasmessi dal vivo su Canale 5 e Rai Uno. Non sono stati ancora annunciati i cast, ma nell’evento Mediaset come conduttori ci saranno Federica Panicucci e Al Bano, mentre in quello Rai a tenere le redini dell’evento sarà l’inossidabile Amadeus.