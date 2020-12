Un concerto in streaming per Capodanno 2021: la maratona musicale Oltre tutto a Roma con protagonisti anche Elodie e Diodato.

Anche senza grandi festeggiamenti, il Capodanno 2021 sarà vissuto all’insegna della musica italiana. A Roma si terrà nella notte a cavallo tra l’ultimo giorno del 2020 e il primo del 2021 un grande concerto in streaming, denominato Oltre tutto, con protagonisti alcuni dei più importanti artisti della nostra musica: da Diodato a Manuel Agnelli, passando per Gianna Nannini.

Capodanno 2021: un concerto in streaming a Roma

Sarà una lunga maratona musicale quella del Capodanno romano 2021 in streaming. Protagonisti Carl Brave, Gianna Nannini, Elodie, Diodato, Gemitaiz e Manuel Agnelli, accompagnato da Rodrigo d’Erasmo al Museo di Roma (Palazzo Braschi).

Manuel Agnelli

Il live si terrà senza pubblico, in streaming con vista sul Circo Massimo, per accogliere il nuovo anno con i migliori auguri e tante speranze. Ad accompagnare il pubblico in questa maratona musicale, dalle 22, ci saranno due presentatrici d’eccezione: Michele Murgia e Chiara Valerio. Il live di Gianna Nannini inizierà a mezzanotte, gli altri artisti si esibiranno invece in altre zone della città in fasce orarie diverse.

Ma dove potremo assistere a questo grande appuntamento? La diretta sarà visibile sul sito www.culture.roma.it e sulla pagina Facebook di Culture Roma.

Un concerto in streaming a Roma Capodanno 2021

Il grande evento, arricchito da installazioni artistiche e altre affascinanti performance, è stato presentato dal Comune di Roma sul proprio sito con queste parole: “Protagoniste la sua storia, i suoi luoghi più straordinari e gli artisti, che con le loro opere li rendono sempre più attuali e contemporanei, questo il filo del racconto di oltre due ore di evento web“. L’evento è curato da Francesca Macrì e Claudia Sorace, insieme alle Istituzioni Culturale cittadine. Per ogni ulteriore dettaglio sull’intero programma del Capodanno romano rimandiamo al sito ufficiale di Culture Roma.