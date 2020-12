Capodanno 2021 in musica: i concerti in streaming organizzati da musicisti e comuni italiani per dare il benvenuto al nuovo anno.

“Chi fermerà la musica?“, si chiedevano i Pooh del compianto Stefano D’Orazio. Non certo questo nefasto 2020 che ci ha privati dei concerti, di tanti artisti e di troppe emozioni. Il Capodanno 2021 si farà in musica, al di là di ogni limite e immaginazione: sono tanti i concerti in streaming organizzati per l’occasione, da Roma a Firenze, ma anche a Parigi e in altre città del mondo. Ecco come poter passare la notte più lunga dell’anno in compagnia dei propri artisti preferiti.

Capodanno 2021: i concerti in streaming

concerto

Uno degli eventi più attesi è Oltre Tutto, organizzato dal Comune di Roma in streaming. Condotto da MIchele Murgia e Chiara Valerio, permetterà agli spettatori di assistere dalle 22 a un viaggio inedito attraverso alcuni dei luoghi simbolo della Città Eterna. Protagonisti della serata Elodie dai Musei Capitolini, Gemitaiz dall’Ara Pacis, Carl Brave d Rhinoceros, Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo da Palazzo Braschi e Gianna Nannini dal Circo Massimo.

Gianna Nannini

Non mancherà la musica a Firenze. Il Capodanno sarà vissuto da Palazzo Vecchio in un evento denominato Futura, con un cast di cantanti, musicisti e ballerini di primo livello. Tra i nomi più famosi ricordiamo Daniele Silvestri, il futuro sanremese Ghemon, la violoncellista Naomi Berrill e la danzatrice Jennifer Rosati. L’evento sarà visibile sul canale YouTube del Comune di Firenze e su Rtv38.

Daniele Silvestri

Pensieri illuminati è invece il progetto di Felice Limosani e Beatrice Venezi promosso dal Comune di Milano per celebrare l’arrivo del 2021. Oltre alla direttrice d’orchestra giudice le altre cose di AmaSanremo, ci saranno tantissimi musicisti di alto livello a regalarci emozioni dalle 22.30 sulle piattafdorme Live-now.com, Repubblica.it, YesMilano.it e Video.sky.it/arte.

Bologna invece punta sull’elettronica, con una grande festa in streaming in diretta dal Binario Centrale dell’ex scalo ferroviario Ravone con 5 ore di musica no-stop. Tra i deejay convolti ricordiamo Calma, Lizard, Marco Unzip, Vicky, Fili Balour e Umberto. Inoltre, sul sito del Comune è previsto un omaggio alla città che ha coinvolto anche cittadini emeriti come Gianni Morandi e Vasco Rossi.

Vasco Rossi

A Parigi, con il patrocinio dell’Unesco, il pioniere della musica elettronica Jean-Michelle Jarre, in collaborazione con VRrOOm, ci trasporterà nel nuovo anno con un concerto in livestream ambientato a Notre-Dame de Paris. Uno spettacolo virtuale unico ed esclusivo, degno di Jarre e della capitale francese. L’audio sarà disponibile dalle 00.15 del 1° gennaio sulle principali piattaforme di streaming musicale con il titolo Welcome to the Other Side.

Per gli amanti del grande rock, invece, è immancabile il mega show proposto dai Kiss, intitolato Kiss 2020 Goodbye. Il 31 dicembre, dal palco dell’Atlantis Resort di Dubai, i quattro hard rocker ci presenteranno il meglio del loro repertorio con riprese a 360 gradi, oltre 50 telecamere, giochi pirotecnici da milioni di dollari e lo spettacolo che solo loro sanno offrire. Il tutto per il prezzo di 33 euro (biglietti acquistabili online). L’appuntamento è dalle 18 italiane.

Chi invece preferisce il classico pop da classifica potrà scegliere il concerto di Justin Bieber, che ha scelto di regalare ai suoi fan un evento straordinario (considerando poi che dal vivo non si esibisce dal 2017, è davvero un mega regalo). I biglietti per lo show sono disponibili a 25 euro sul sito JustinBieberNye.com, e l’appuntamento è rpevisto per le 4.15 italiane nella notte tra 31 dicembre e 1° gennaio.

Justin Bieber

E chiudiamo con uno degli appuntamenti più attesi degli amanti dell’EDM, ovvero il Capodanno 2021 di Tomorrowland. In cartellone 25 dj di fama mondiale, tra cui David Guetta, Boys Noize, Armin Van Buuren e Snoop Dogg AKA Snoopadelic. Biglietti in vendita sul sito ufficiale dai 20 dollari in su. L’orario di inizio è dalle 20 ora locale, ovunque ci si trovi.