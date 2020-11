Il Capodanno 2021 lo avremmo dovuto festeggiare con Federica Panicucci su Canale 5, ma a causa del Covid e delle restrizioni il concerto-evento potrebbe essere annullato.

A riportare l’indiscrezione è stato Il Fatto Quotidiano che ha parlato di una puntata speciale del Grande Fratello Vip come ‘sostituta’.

“L’evento di Capodanno di Canale 5 potrebbe saltare. Lo show musicale condotto da Federica Panicucci per ragioni di sicurezza e di budget potrebbe a sorpresa non essere trasmesso.

La conduttrice aveva ufficializzato con entusiasmo il suo impegno sui social ma nelle ultime ore sarebbero cambiate le carte in tavola. Canale 5 non resterebbe spenta ma si affiderebbe ancora una volta al Grande Fratello Vip con una puntata inedita e in diretta per sfidare L’anno che verrà di Amadeus su Rai1 e Propaganda Live con Zoro su La7, per la prima volta accesa nella sua storia nella notte del 31 dicembre.”.