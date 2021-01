Botti di Capodanno per festeggiare l’arrivo del 2021. Ma nelle strade di Roma è strage di storni. A documentare il triste accaduto, con le agghiaccianti immagini del tappeto di volatili sull’asfalto, sono diversi utenti social, fra i quali Diego Fenicchia che nella notte ha ripreso le carcasse in via Cavour, in pieno centro della Capitale. “Scusate ma a me è già passata la voglia di festeggiare. Centinaia di uccelli morti, Via Cavour adesso. I botti non erano così necessari infondo, da giustificare centinaia di vite animali”, il primo post pubblicato da Fenicchia su Facebook, che ha poi replicato alle accuse che video e fotografie del triste evento fossero in realtà un falso.

