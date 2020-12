Capodanno 2021 sarà celebrato a Bologna con una grande sorpresa che avrà per protagonisti anche Vasco Rossi e Gianni Morandi.

Il Capodanno 2021 a Bologna vivrà anche di grande musica. Nel video che sarà trasmesso per festeggiare la fine del 2020 e l’inizio di un nuovo anno in cui riponiamo tantissime speranze ci saranno infatti anche Vasco Rossi e Gianni Morandi. I due artisti ovviamente non saranno presenti fisicamente (il Blasco è atteso il 1° con Roberto Bolle per la presentazione del nuovo singolo, il secondo parteciperà a L’anno che verrà il 31 dicembre con Amadeus), ma hanno preparato una grande sorpresa per i propri concittadini bolognesi.

Da poco insignito del Nettuno d’oro dalla propria città adottiva, il Blasco omaggerà la città felsinea partecipando al video per Capodanno 2021. Tra l’altro, è atteso per il 1° gennaio anche il lancio del suo nuovo singolo, Una canzone d’amore… buttata via, il cui video è stato girato proprio in piazza Maggiore nelle scorse settimane.

Un video per Capodanno 2021 a Bologna

A causa del Coronavirus, non ci sarà la tradizionale festa in piazza nella città felsinea, ma il Vecchione brucerà, come accade da decenni, in modo del tutto virtuale. I festeggiamenti si sposteranno su internet, e tutti i cittadini potranno collegarsi al sito del Comune dalle 23.45 per poter ammirare un video di Chiara Rapaccini, accompagnato per l’occasione dalle note di Futura di Lucio Dalla.

Spiega l’artista: “Il corto è un omaggio a Bologna: racconta sentimenti che mai come oggi possiamo definire universali, ma che si animano sotto le Due Torri“. La speranza per tutti è che già il prossimo anno si potrà a rivivere queste emozioni dal vivo nel più tradizionale dei Capodanni in piazza.