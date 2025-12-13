Capo Verde: ritmo e sodade

Capo Verde è un arcipelago di contrasti, dove ogni isola ha la sua anima, il suo ritmo e la sua storia. Tuttavia, è nella musica che tutte le isole si ritrovano, unite dal filo invisibile della sodade e dalla forza di un popolo che ha fatto della propria cultura un patrimonio mondiale.

Il Festival di Baía das Gatas si svolge ogni anno durante il primo weekend di luna piena di agosto, nella baia omonima, situata nella parte nord-orientale di São Vicente. il festival musicale più popolare di Capo Verde e probabilmente il primo nella storia del Paese. Nacque grazie all’iniziativa dei musicisti Vasco Martins, Djô d’Eloy e alcuni loro amici, con un budget di appena 180.000 escudos. Con il tempo è cresciuto fino a diventare uno dei festival musicali più importanti d’Africa.

São Vicente, con la sua capitale Mindelo, è il cuore pulsante della cultura musicale capoverdiana. L’isola ha portato alla notorietà mondiale la musica dell’arcipelago, soprattutto grazie a Cesária Évora. E continua a essere il polo culturale più vivace di Capo Verde e tra i più interessanti dell’Africa occidentale. Oltre al Festival di Baía das Gatas, São Vicente ospita il prestigioso Mindel Summer Jazz e il Carnevale di Mindelo, considerato una delle massime espressioni culturali dell’arcipelago e paragonabile, in scala minore, a quello di Rio de Janeiro.

Santo Antão, raggiungibile con un’ora e mezza di traghetto da Mindelo, è un’isola che vive di agricoltura e le produzioni tradizionali sono molto apprezzate. Da Santo Antão proviene un grogue particolarmente pregiato, lavorato ancora artigianalmente nei Trapiche. Ottimo il formaggio di capra di Planalto Norte, tanto da essere stato inserito fra i presidi Slow Food. C’è poi il caffè, raro e di qualità superiore, con un aroma e un palato caratteristici, specialmente quello proveniente da zone montuose come Lombo Branco.