Uno screening di massa anti Covid su tutti gli studenti palermitani per controllare in modo veloce la diffusione del Coronavirus tra gli alunni del capoluogo siciliano. Parte oggi dall’Istituto comprensivo ‘Luigi Capuana’ di Palermo, il maxi controllo con i tamponi rapidi che “auspico sarà poi fatto anche in tutti gli uffici”. Ad annunciarlo all’Adnkronos è Renato Costa, Direttore del dipartimento di Diagnostica Clinica e Radioisotopica del Policlinico di Palermo, che da pochi giorni è stato nominato commissario per la gestione dell’emergenza Covid nella provincia di Palermo. Costa, un esponente storico della Cgil, fa parte anche del Comitato tecnico scientifico che ieri ha chiesto al Governatore siciliano Nello Musumeci di inasprire anche le misure anti Covid. Una sorta di “lockdown leggero, o morbido”, spiega in una intervista all’Adnkronos. La pandemia ha ripreso a correre veloce in tutto il Paese ed in Sicilia si sono raggiunti numeri mai sfiorati prima.

Fonte