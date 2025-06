Capo Plaza, Tony Effe e Bresh: arriva “Non basta mai”!

Capo Plaza collabora con Tony Effe e Bresh nel nuovo singolo “Non basta mai”, in uscita venerdì 13 giugno. Il brano, prodotto da Sick Luke e AVA, segna un ulteriore passo nella carriera dell’artista, che ha recentemente raggiunto il Triplo Platino con l’album “Ferite”.

“Non basta mai” mantiene il giusto equilibrio tra mainstream e attitudine street, consolidando la posizione di Capo Plaza nella scena della musica urban italiana.

In estate, Capo Plaza sarà in tour per diverse città italiane, portando la sua energia e il suo rap. Le date del tour includono:

– Sabato 5 luglio: Bologna @ Sequoie Park

– Sabato 12 luglio: Salerno @ Arena Grandi Eventi – SalernoSounds

– Sabato 19 luglio: Servigliano (FM) @ NoSound Festival

– Sabato 26 luglio: Catania @ Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest

– Venerdì 22 agosto: Bassano del Grappa (VI) @ Ama Music Festival

– Domenica 24 agosto: Montesilvano (PE) @ Marea Festival

– Sabato 6 settembre: Empoli (FI) @ Beat Festival

– Venerdì 12 settembre: Milano @ Carroponte

Biglietti disponibili su Ticketmaster e Vivaticket.

Fonte: www.newsic.it