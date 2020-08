Capo Plaza con Scotto Storch nel remix di Fuego del calor featuring Ozuna e Tyga: il nuovo singolo del trapper salernitano.

Capo Plaza torna con un singolo internazionale destinato a scalare le classifiche di tutto il mondo. Si tratta del remix di Fuego del calor con Scott Storch e due star della musica latina, Ozuna e Tyga. Si tratta dell’ennesima collaborazione internazionale per il trapper nativo di Salerno, che ha già lavorato in passato con A Boogie wit da Hoodie e Aya Nakamura.

Capo Plaza con Scott Storch in Fuego de calor

Fuego del calor è l’ennesimo singolo di successo prodotto da Scott Storch, producer che in passato ha lavorato a brani del calibro di Cry Me a River di Justin Timberlake, Candy Shop di 50 Cent, Run It di Chris Brown e anche la rockeggiante Fighter di Christina Aguilera.

Di recente Scott ha avuto modo di collaborare con altre star della musica internazionale di generaizoni più giovani, come Post Malone, Roddy Ricch, 6ix9ine e anche A Boogie wit da Hoodie, probabilmente l’anello di congiunzione per la sua collaborazione con Plaza. Di seguito il video di Fuego del calor:

Capo Plaza: le canzoni più famose

Come detto, il trapper nativo di salerno ha lavorato con il collega americano in Look Back at It, ma si è fatto apprezzare nel 2019 anche per Pookie con la francese Aya Nakamura, due brani da doppio disco di platino in Italia. Con il suo ultimo album 20 ha invece raggiunto 120 settimane in classifica e un triplo disco di platino, grazie anche a hit del calibro di Tesla, Giovane fuoriclasse, Uno squillo, Ne è valsa la pena, Non cambierò mai e tante altre.

Insomma, la collaborazione con Scott, Ozuna e Tyga è solo la ciliegina sulla torta di una carriera che lo ha già imposto come uno dei rapper più amati della generazione di trapstar italiane.

