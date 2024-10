CAPO PLAZA: “Borse Hermès”, il nuovo singolo da non perdere

Capo Plaza torna con un nuovo singolo intitolato “Borse Hermès”, in uscita il 25 ottobre, che segna una nuova fase della sua evoluzione artistica. Questo inedito segue il successo del suo ultimo album “Ferite”, in cui l’artista ha mostrato un lato più personale e vulnerabile, aprendo un dialogo sulle sue esperienze e sfide. La copertina dell’album riflette questa nuova apertura, evidenziando come Plaza affronti le sue ferite, rimanendo fedele al suo stile rap e trap.

Nell’album “Ferite”, Capo Plaza esprime inedite riflessioni personali, unendo vibrazioni trap e pop in brani che rispecchiano le sue origini. Nonostante il cambiamento e l’evoluzione del suo suono, mantiene il suo stile distintivo, introducendo anche nuove collaborazioni, tra cui quelli con artisti come Mahmood. Per la prima volta, ha collaborato anche con due artiste femminili: Annalisa e Anna, arricchendo il suo lavoro con diverse influenze musicali.

Inoltre, Capo Plaza ha pianificato un tour nei principali festival italiani durante l’estate. Le date del tour includono il 1 febbraio 2025 a Milano al Forum di Assago e il 4 febbraio 2025 a Roma al Palazzo dello Sport. I suoi fan possono acquistare i biglietti tramite piattaforme come Ticketmaster e Vivaticket.

Capo Plaza continua a consolidare la sua posizione nel panorama musicale urban, grazie alla sua capacità di innovare e di esplorare nuove sonorità, pur mantenendo un legame con le radici del suo genere. Con “Borse Hermès” e il suo prossimo tour, l’artista promette di portare la sua musica a un pubblico ancora più vasto, confermando la sua risonanza tra i giovani e gli appassionati del genere. La sua presenza sui social media, come Instagram, Spotify e TikTok, rappresenta un altro canale attraverso il quale interagisce con i suoi fan, ampliando la sua visibilità e il suo impatto nell’industria musicale.

Con l’uscita di “Borse Hermès”, Capo Plaza si prepara a una nuova avventura musicale, continuando a evolversi come artista e a sorprendere il pubblico.