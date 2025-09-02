25.3 C
Lavoro

Capo Cantiere – Roma

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Paladino Costruzioni S.r.l. opera nel settore edile e nella manutenzione di impianti elettrici e idraulici.

Impegni:
– Affidabilità
– Correttezza
– Elevati standard di qualità

Servizi:
– Progettazione
– Realizzazione
– Manutenzione

Contattaci per scoprire come possiamo aiutarti!


Paladino Costruzioni S.r.l offre servizi edili e manutenzione impianti; requisito chiave: professionalità. Beneficio: elevati standard di qualità.

