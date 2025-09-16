Capitale naturale in Italia: ecosistemi a rischio crescente

Il sesto rapporto sul capitale naturale in Italia pone l’accento su gravi problematiche ambientali che affliggono il territorio nazionale. Attualmente, il 19,6% dell’Italia è esposto a pressioni ambientali di diversa natura, con un impatto considerevole sulle aree naturali e seminaturali, stimate intorno al 43%.

Il documento evidenzia che ben 58 ecosistemi si trovano in serio pericolo. Questi ecosistemi sono cruciali per mantenere l’equilibrio ambientale e contribuire al benessere delle comunità. Le minacce includono la perdita di biodiversità, l’inquinamento e l’urbanizzazione non pianificata. La salute di questi ecosistemi è essenziale per garantire servizi ecosistemici vitali, quali l’aria pulita, l’acqua potabile e la regolazione del clima.

Risulta fondamentale adottare misure efficaci per la tutela del capitale naturale. L’incremento della consapevolezza pubblica e la promozione di politiche di sostenibilità possono giocare un ruolo significativo. È necessario mobilitare risorse e promuovere un utilizzo responsabile del territorio al fine di proteggere il patrimonio naturale per le future generazioni.

Investire nella conservazione degli ecosistemi non è solo un imperativo ambientale, ma anche un’opportunità per sviluppare nuove economie sostenibili. Con una pianificazione adeguata e azioni concrete, è possibile migliorare lo stato di salute degli ecosistemi italiani, salvaguardando così un bene prezioso.