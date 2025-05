CAPITALE DELL’OMICIDIO + ARAB STRAP in concerto a luglio [Info e Biglietti]

THE MURDER CAPITAL e ARAB STRAP si esibiranno insieme in un concerto speciale il 23 luglio al Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN). Questa arena è un luogo unico, con oltre 3500 mq, che diventa un suggestivo teatro a cielo aperto al tramonto, affacciandosi sul mare. I THE MURDER CAPITAL, acclamati fin dal loro album d’esordio “When I Have Fears” nel 2019, sono tra le band più significative della scena post-punk contemporanea, con una crescente popolarità a livello globale. Recentemente hanno pubblicato nuovi singoli come “Heart in a Hole” e “Words Lost Meaning”, anticipando il loro ultimo album “Blindness”.

Aidan Moffat e Malcolm Middleton degli ARAB STRAP, attivi da trent’anni, tornano in Italia con il loro nuovo album “I’m Totally Fine With It, Don’t Give a Fuck Anymore”, uscito il 10 maggio 2024. Questo disco presenta tracce incisive e cariche di emozione, con testi che esprimono rabbia e frustrazione verso il mondo, mantenendo però un sound vibrante e versatile. Hanno collaborato nuovamente con il produttore Paul Savage per una base solida che consente loro di sperimentare sonorità innovative.

Entrambe le band promettono di offrire uno spettacolo straordinario in una delle location più affascinanti dell’estate italiana, combinando il loro talento e la loro visione artistica. Concludendo, il concerto rappresenta un evento imperdibile per gli amanti della musica rock e post-punk.

INFO: 23 luglio | BEKY BAY – Bellaria (RN)