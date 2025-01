CAPITALE DEL DELITTO: L’Ascesa dei Nuovi Dubliners. Ascolta il Singolo “The Fall”

I riflettori sono puntati sui The Murder Capital, band irlandese che, sull’onda del successo dei Fontaines D.C., sta rivoluzionando il post-punk contemporaneo. Il 21 febbraio uscirà “Blindness”, il loro terzo album, anticipato da singoli come The Fall, che esprimono l’intensità e l’ambizione del gruppo grazie a chitarre accese e testi profondi. James McGovern, frontman, descrive The Fall come una riflessione sulla caduta e sull’autodistruzione, esplorando vulnerabilità e speranza.

Composto da 11 tracce, “Blindness” è il risultato di un intenso lavoro creativo in diverse città: dall’Irlanda a Londra, poi a Berlino e infine registrato a Los Angeles con il produttore John Congleton. La band ha adottato un approccio spontaneo, abbandonando i modelli tradizionali per dare vita a musiche fresche e urgenti. Tra i singoli, Love Of Country spicca per il suo messaggio politico, con tutti i proventi destinati a Medical Aid For Palestinians.

L’album rappresenta un’evoluzione per la band, che, dal debutto con When I Have Fears (2019) a Gigi’s Recovery (2023), dimostra una crescita senza perdere la propria identità. McGovern ha parlato dell’importanza di trovare un nuovo punto di partenza, desiderando che la musica tocchi profondamente gli ascoltatori. Il gruppo, composto da McGovern, Damien Tuit, Cathal Roper, Gabriel Paschal Blake e Diarmuid Brennan, si appresta a intraprendere un tour europeo che include una tappa in Italia il 5 maggio all’Alcatraz di Milano.