Capital Jam: Concerti di Radio Capital a Milano a Marzo

Radio Capital debutta a teatro con “Capital Jam”, un nuovo format live che si svolgerà al Teatro Oscar di Milano il 6, 19 e 26 marzo 2025. Questo evento offre un mix di esibizioni live, jam session e talk con personalità di spicco del mondo musicale e dello spettacolo. Ogni serata presenterà due cantautori e musicisti che si esibiranno in jam session esclusive, intervallate da conversazioni con figure del mondo della musica.

Le serate saranno presentate da Luca De Gennaro, insieme a uno speaker di Radio Capital e a una band di sette elementi guidata da Vittorio Cosma. Linus, Direttore editoriale di Radio Capital, afferma che questo è un passo significativo per la radio, che per la prima volta esce dai suoi studi per creare un format live in linea con il suo stile distintivo. “Capital Jam” è incentrato sulla musica, con il nuovo claim “Solo Bella musica”, e si propone di offrire un narrazione unica e coinvolgente di questa forma d’arte che unisce tutti.

Il programma di marzo vedrà alla sua apertura le esibizioni di Negrita e Francesca Michielin il 6 marzo, seguiti da Lucio Corsi e Joan Thiele il 19 marzo, e infine Baustelle e Tiromancino il 26 marzo. Ogni serata avrà un tema diverso, con improvvisazioni, curiosità e racconti di vita reale. L’intento è di celebrare la musica in tutte le sue sfaccettature, con uno sguardo al passato, presente e futuro, promettendo un’esperienza unica. Per ulteriori informazioni e biglietti, visitare il sito ufficiale.