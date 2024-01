Capita spesso di sottovalutare il nostro potenziale perché per primi non abbiamo chiara la nostra identità. Prendendo spunto dalle strategie che da vent’anni utilizza per brand di successo, Chiara Franchi, imprenditrice, manager e consulente nel mondo della moda, ha messo a punto un modello di personal branding da applicare alla vita di tutti i giorni per valorizzare al meglio la nostra identità e l’esperienza che gli altri ne fanno. Con “E adesso splendi” l’autrice ci aiuta a capire, passo dopo passo, quali sono le azioni da mettere in campo per raccontare storie di noi che sappiano farci brillare. Preordina il libro per imparare a splendere☀️