Capisce che la sua coda non è commestibile: l’esilarante reazione del cane

Uno dei 2 cani si rende conto che la coda del vicino non è affatto qualcosa di commestibile e reagisce in modo davvero esilarante.

In diretta dal soggiorno di una casa in Georgia, Stati Uniti, un cane – con la sua buffa reazione – è riuscito a generare milioni di interazioni dettate da sorpresa e divertimento negli utenti connessi su TikTok da tutto il mondo. Alla sinistra di una delle istantanee che ha immortalato il divertente aneddoto in movimento vi è il quattro zampe più adulto della famiglia. Si tratta di un paziente Labrador Retriever, dal pelo marrone, di nome Winston. Alla sua destra, invece, già piuttosto corrucciato, vi è il nuovo arrivato in casa. Un curioso e molto ingenuo cucciolo di Pitbull.

Quando si rende conto che la coda di Winston non è commestibile, il cane reagisce in modo piuttosto esilarante

L’abitazione che ospita la coppia di pelosetti si trova nella bellissima città, dal clima mite, di Port Wentworth, situata nella Contea di Chatham. La coppia di quattro zampe sembra andare d’amore e d’accordo godendosi un momento di meritato relax sul proprio sofà di casa quando qualcosa turba la loro siesta in maniera inattesa. Si tratta – in questo caso specifico – della curiosità del piccolo Pitbull.

La reazione del Pitbull ha generato un’infinità di ilari commenti su TikTok per via del suo non rendersi conto che quel che sta assaggiando è – in realtà – nient’altro che la coda del suo migliore amico. Dall’espressione del Pitbull sembra evincersi la seguente frase in sovrimpressione: “ops, mi sono sbagliato alla grande“.

Nel frattempo il Labrador Retriever, che spicca nella classifica degli esemplari di quattro zampe più pazienti e mansueti che esistano sul pianeta – e per questo considerato molto adatto, dagli esperti, per rimanere in compagnia anche di cuccioli di uomo – sembra non curarsi troppo del tentativo del suo fratellino, appena arrivato, di assaggiare un pezzo della sua coda.

Non appena il cucciolo di Pitbull si rende conto della realtà dei fatti e nota la reazione impassibile, se non addirittura definibile storica del suo più grande compagno di giochi, si allontana frettolosamente da lui e lo guarda di sottecchi sperando, forse, che il Labrador non si sia accorto di nulla. La clip mantiene il suo originale dell’accadimento e rappresenta uno degli aneddoti più amati dai follower della pagina dedicata a uno zoo domestico nell’abitazione in Georgia. Infatti, oltre ai due esemplari, vi sarebbe anche altri animali da compagnia. Fra cui uno storico micio e a un altro cane, di nome Milo.

@epincofski #foster #puppy #rescuepuppy #rescuedogs #puppylove #fosteringsaveslives #fostersiblings #chihuahua #muttsoftiktok #puppytok #puppyboxer #tailbiter ♬ original sound – Emily Pincofski

Il filmato che ha immortalato la reazione del Pitbull e del suo coinquilino Labrador Retriever è apparso su TikTok grazie alla condivisone di @epincofski, relativa allo scorso 7 luglio. Il video ha totalizzato 1.3 milioni di “mi piace” da parte degli utenti e oltre 106mila salvataggi in archivio.