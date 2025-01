Capire e affrontare il malassorbimento

Il malassorbimento è una condizione in cui il corpo non riesce ad assorbire correttamente nutrienti essenziali, come proteine, carboidrati, vitamine e minerali. Ciò porta a carenze nutrizionali e problemi di salute, tra cui perdita di peso e debilitazione generale. La digestione inizia nella bocca e continua lungo l’esofago, per raggiungere lo stomaco e culminare nell’intestino tenue, dove i nutrienti sono assorbiti attraverso strutture microscopiche chiamate villi e microvilli.

Le cause del malassorbimento possono includere carenze di enzimi digestivi, proliferazione batterica anomala o disfunzioni nel movimento del cibo nell’intestino. Patologie come la celiachia, la fibrosi cistica e la malattia di Crohn possono compromettere l’assorbimento dei nutrienti. Anche l’intolleranza al lattosio e le malattie epatiche possono causare malassorbimento.

I sintomi variano da gonfiore persistente, diarrea cronica e feci grasse, a condizioni più gravi come anemia e fragilità ossea. Negli adulti, può verificarsi una compromissione del sistema immunitario, mentre nei bambini si possono osservare ritardi nello sviluppo. I disturbi digestivi possono portare a malnutrizione e gravi squilibri metabolici se non trattati.

La diagnosi del malassorbimento richiede un approccio meticoloso, con analisi di sangue e feci, biopsie intestinali e tecniche di imaging. Il trattamento si basa sulla causa specifica, come l’eliminazione del glutine per la celiachia o l’adozione di diete specifiche per intolleranze. La supplementazione vitaminica e il supporto di un dietologo sono fondamentali nella gestione della condizione e per migliorare la qualità della vita dei pazienti.