Capire cosa ha e come aiutarlo

Hai notato che il tuo gatto urina in casa, sui vestiti o nella cuccia? È importante comprendere le cause di questo comportamento per risolvere la situazione. I gattini hanno bisogno di tempo per abituarsi alla lettiera, e il padrone deve essere paziente nel far comprendere loro che quella è la giusta sistemazione per i bisogni. Tuttavia, se un gatto adulto inizia a urinare in casa, potrebbe esserci un problema di salute o comportamentale. Prima di tutto, è fondamentale capire quando è iniziato questo problema e quali eventi precedenti potrebbero averlo scatenato. Le motivazioni possono includere problemi di salute, come infiammazioni alle vie urinarie, o motivazioni comportamentali, come la marcatura del territorio in presenza di altri animali.

Per prima cosa, è consigliato far visitare il gatto dal veterinario per escludere problemi di salute. L’analisi delle urine può rivelare la causa dell’incontinenza. Tra le possibilità vi sono traumi legati alla lettiera, ansia per situazioni stressanti, inconsapevolezza di un luogo sporco o scomodo per urinare, o isolamento dal proprietario. È essenziale che la lettiera sia pulita e posizionata in un luogo tranquillo e sicuro.

Per rimediare, bisogna ridurre le fonti di stress nel gatto e, se necessario, utilizzare feromoni calmanti. Cambiamenti nella dieta o farmaci possono essere utili, ma sempre sotto consiglio veterinario. Inoltre, bisogna esercitare pazienza e pulire i vestiti, evitando approcci violenti nei confronti dell’animale.