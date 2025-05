Capezzone e Porro: le reazioni alle ultime notizie

Tommaso Cerno, direttore del quotidiano ‘Il Tempo’, non parteciperà a un incontro al Parlamento Europeo sulla libertà di stampa, a causa del rifiuto della sua candidatura da parte della presidente del gruppo di monitoraggio della commissione Libe. Saranno presenti solo Sigfrido Ranucci e Francesco Cancellato. Cerno ha espresso sorpresa per la sua esclusione, sottolineando il suo impegno per i diritti civili e considerandola un atto di censura.

Il direttore ha lamentato il criterio di selezione, affermando che in Italia “c’è il fascismo, ma sta all’opposizione”. La situazione ha suscitato reazioni nel mondo politico; Daniele Capezzone, direttore de ‘Libero’, ha manifestato solidarietà verso Cerno, evidenziando un bias a favore di una visione politica di sinistra nelle discussioni sulla libertà d’informazione in Europa. Nicola Porro, vicedirettore de ‘Il Giornale’, ha descritto l’esclusione come un segnale di atteggiamento liberticida.

Andrea Delmastro delle Vedove, di Fratelli d’Italia, ha denunciato la decisione come ideologica e unilaterale, osservando che un incontro sul pluralismo dell’informazione non dovrebbe escludere voci critiche. Nicola Procaccini, copresidente del gruppo ECR, ha criticato il panel sbilanciato dell’incontro, dove sono ammessi solo giornalisti e attivisti di una certa ideologia.

Infine, Sigfrido Ranucci ha aggiunto che l’esclusione di Cerno è stata causata da un ritardo nella presentazione della sua candidatura, non da motivi ideologici.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com