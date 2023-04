Il clima che si è respirato con la settima edizione del Grande Fratello Vip è stato decisamente pesante e mai come quest’anno i fandom hanno mostrato la loro tossicità. Per questo motivo Micol Incorvaia si è trovata costretta a imbattersi anche in cattiverie prive di fondamento, come l’accusa di scarsa igiene e quella di avere i capelli sporchi.

Micol Incorvaia e la verità sulla storia con Tavassi dopo la fine del GF Vip https://t.co/1Xy0Wurkrp #GFVip #Incorvassi — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 23, 2023

Capelli sporchi? Micol Incorvaia risponde all’hater che l’accusa di scarsa igiene

Rispondendo proprio a chi l’ha additata di essersi lavata poco, Micol Incorvaia ha detto: “Mi avrete visto poche volte fare la doccia perché di solito andavo in vasca“. La differenza fra la vasca in zona bagno e la doccia che dà sul giardino è una: per azionare l’acqua calda in quest’ultima qualcuno doveva pedalare, mentre la vasca aveva un termoregolatore al suo interno sempre funzionante.

In merito ai capelli, invece, la Incorvaia ha aggiunto: “Io me li lavavo i capelli ovviamente.. Poi io ho i capelli grassi e già dopo un giorno sembrano sembrano sporchi. Per questo ogni tanto tamponavo con la cipria. Mai detto di mettermi la cipria per non lavare i capelli”.