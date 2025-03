Caparre per Auto Non Consegnate e Smartphone Invisibili

Un’operazione dei Carabinieri di Cerreto Sannita ha portato alla denuncia di otto persone coinvolte in truffe online ai danni dei cittadini della Valle Telesina. Le indagini hanno rivelato una serie di raggiri avvenuti negli ultimi mesi.

I militari della Compagnia hanno deferito all’autorità giudiziaria otto individui. Tra i casi, un 27enne locale è stato denunciato per aver ottenuto quasi 1.500 euro di credito a nome di una vittima ignara, utilizzati poi per acquistare un telefono cellulare. In un altro episodio, un 27enne rumeno è stato denunciato dopo aver ricevuto 2.500 euro come caparra per un’autovettura mai messa in vendita. Inoltre, a Cusano Mutri, due uomini sono stati denunciati per aver falsamente offerto accessori per auto d’epoca, incassando 620 euro e scomparendo successivamente.

Infine, a Telese Terme, un gruppo composto da tre uomini e una donna della provincia di Roma ha promosso falsamente appartamenti in affitto a Roma, ottenendo 1.800 euro di cauzione senza possedere realmente gli immobili.

I Carabinieri invitano alla cautela, esortando i cittadini a diffidare di offerte troppo allettanti e a contattare le autorità per evitare di diventare vittime di truffatori. Le persone denunciate sono attualmente sotto indagine e rimangono presunte innocenti fino a una sentenza definitiva.