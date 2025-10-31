Caparezza e la Musica: Rinascita tra Acufene e Fumetto

Caparezza descrive il suo nuovo album, Orbit orbit, come un progetto positivo e solare. Questo lavoro è accompagnato da un fumetto, della cui sceneggiatura è autore, ma dietro a questa luce ci sono esperienze di dolore e silenzio.

Il rapper di Molfetta ha affrontato due sfide significative: l’acufene, un ronzio costante, e una ipoacusia, una parziale perdita dell’udito. Questi problemi hanno messo a rischio la sua carriera musicale. Ha condiviso che, dopo ripetuti “scusa, non ho capito”, un otorino gli ha diagnosticato la perdita uditiva. Questo ha segnato un periodo difficile, durante il quale la musica sembrava non bastare più a farlo stare bene.

L’acufene e la sordità parziale sono comuni tra i musicisti, dovuti all’esposizione prolungata a forti volumi e ad altre condizioni. Tuttavia, parlarne rimane un tabù in un mondo che punta sulla perfezione acustica.

In questo momento critico, Caparezza ha trovato rifugio nel fumetto, che gli ha permesso di ritrovare la sua mentalità positiva. Da questa esperienza è nato Orbit orbit, un progetto che descrive come il più complesso mai affrontato.

Oggi, ha accettato la sua ipoacusia e indossa apparecchi acustici, affermando che si tratta di uno strumento necessario, paragonando la situazione all’uso degli occhiali per chi ha problemi di vista.

Con il suo nuovo lavoro, Caparezza promuove l’idea che l’immaginazione rappresenta una libertà che nessuno può togliere. Ha appreso a convivere con l’acufene, trasformandolo in una spinta creativa, guardando avanti con un rinnovato senso di serenità.

