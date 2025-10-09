22.9 C
Caparezza e il viaggio musicale in Orbit Orbit

Caparezza e il viaggio musicale in Orbit Orbit

Caparezza ha festeggiato il suo 52° compleanno regalando ai fan il nuovo singolo “Io sono il viaggio”, primo estratto dall’album “Orbit Orbit”, in uscita il 31 ottobre 2025.

Il brano presenta sonorità electro e un testo che mescola elementi personali con riflessioni filosofiche e narrative. Nelle sue rime, l’artista inserisce riferimenti a opere letterarie e figure iconiche del pop, tutte unificate dal tema del viaggio e dell’avventura, come “Moby Dick”, Phileas Fogg e Corto Maltese.

Questa nuova canzone segna un passo importante nella carriera del musicista pugliese e si inserisce in un progetto più ampio che include un fumetto dal titolo “Orbit Orbit”. Questo fumetto, scritto da Caparezza stesso, racconta le avventure di un personaggio in cerca della propria identità attraverso mondi e dimensioni. L’intento dell’artista è che questo lavoro sia percepito come “musica non solo da ascoltare, ma da leggere”.

Il fumetto è frutto di una collaborazione con Bonelli Editore, noto per personaggi come “Tex” e “Dylan Dog”, e sarà disponibile in due edizioni speciali, includendosi così tra le versioni particolari del nuovo album.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

