Caparezza è al lavoro su un nuovo album: lo ha annunciato ai propri fan il rapper di Molfetta attraverso i suoi account social nel giorno del suo compleanno.

Caparezza sta per tornare. Come praticamente ogni anno, il rapper di Molfetta ha approfittato del giorno del suo compleano per rompere il silenzio dietro al quale si trincera ogni qual volta non impegnato nella promozione dei propri lavori. Tra gli artisti della nostra scena mainstream, Capa è infatti uno dei più schivi, dei meno egocentrici ed egoriferiti. Ed è anche per questo che molti fan lo apprezzano e lo rispettano come uomo ancor più che come artista. Ecco il suo ultimo post, in cui regala a tutti una splendida notizia: un nuovo album è in arrivo (prossimamente).

Caparezza: nuovo album in arrivo

“47: vivo che scrive“, ha scritto Capa nel suo post su Instagram, parafrasando la smorfia napoletana, in cui il 47 equivale al morto che parla. Nel giorno del suo 47esimo compleanno il rapper di Molfetta, all’anagrafe Michele Salvemini, ha infatti dedicato un pensiero ai fan. Ecco le sue parole: “Ciao a tutti. Come di consueto faccio uno strappo al silenzio nel giorno del mio compleanno. Ne approfitto per informarvi che non ho appeso il microfono al chiodo, ma sto lavorando al mio nuovo album da mesi. Purtroppo non posso rivelarvi nient’altro, ma abbiate pazienza e state tranquilli, brinderemo a tempo debito“. Di seguito il post:

Caparezza: l’ultimo album risale al 2017

L’ultimo lavoro di Capa fin qui è Prisoner 709, disco che risale ormai al 2017. Dopo aver promosso l’album fino al 2019, il rapper ha preferito trincerarsi dietro un consueto silenzio, sparendo dalla circolazione probabilmente per riflettere e cercare ispirazione nel flusso della vita vera, che non è quella delle luci della ribalta. E anche nel lungo periodo del lockdown e dell’emergenza Covid ha preferito rimanere in silenzio, facendo un solo strappo alla regola per invitare i follower a pulire e igienizzare anche il proprio smartphone.