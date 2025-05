CAPAREZZA 2026: 20 Concerti Imperdibili, Info e Biglietti!

Caparezza torna dal vivo nel 2026 con un tour che prevede oltre 20 concerti, in programma da giugno a settembre nei principali festival italiani. Dopo quattro anni dall’ultimo tour legato all’album “Exuvia”, certificato Platino, l’artista ha annunciato il suo ritorno a sorpresa via social media.

Riconosciuto come uno dei pionieri del rap italiano, Caparezza si distingue per la sua abilità letteraria e per l’uso di giochi di parole, che uniscono satira e critica sociale. Questo atteso ritorno arriva dopo un saluto al pubblico nel 2022, quando aveva promesso di rivedersi presto sul palco.

Il tour avrà inizio il 26 giugno 2026 al Rock in Roma e toccherà città come Firenze, Bologna, Padova, Milano, Palermo e Bari, per concludersi alla Reggia di Caserta il 5 settembre 2026.

Ecco il programma delle date:

– 26 GIUGNO: Roma – Rock in Roma

– 27 GIUGNO: Firenze – Florence Music Festival

– 4 LUGLIO: Mantova – Mantova Summer Festival

– 7 LUGLIO: Bologna – Sequoie Music Park

– 11 LUGLIO: Collegno (TO) – Flowers Festival

– 12 LUGLIO: Padova – Sherwood Festival

– 15 LUGLIO: Milano – Parco della Musica

– 17 LUGLIO: Servigliano (FM) – Nosound Fest

– 18 LUGLIO: Francavilla (CH) – Shockwave Festival

– 24 LUGLIO: Genova – Balena Festival

– 25 LUGLIO: Cattolica (RN) – Arena della Regina

– 1 AGOSTO: Campobasso – Area Eventi Nuovo Romagnoli

– 5 AGOSTO: Lecce – Oversound Music Festival

– 7 AGOSTO: Catania – Sotto il Vulcano Fest

– 8 AGOSTO: Palermo – Dream Pop Festival

– 12 AGOSTO: Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

– 13 AGOSTO: Brescia – Festa di Radio Onda d’Urto

– 16 AGOSTO: Majano (UD) – Festival di Majano

– 22 AGOSTO: Alghero (SS) – Alguér Summer Festival

– 4 SETTEMBRE: Bari – Oversound Music Festival

– 5 SETTEMBRE: Caserta – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone.

Per acquistare i biglietti, sono disponibili informazioni sui profili social ufficiali dell’artista.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it