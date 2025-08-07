Capannori investe 129mila euro in eventi culturali e sportivi

Il Comune di Capannori si impegna a sostenere la cultura e le attività locali attraverso un significativo finanziamento. Sono 42 le associazioni e gli enti del Terzo Settore che riceveranno un contributo per la realizzazione di eventi pubblici programmati tra gennaio e ottobre 2025.

In totale, sono 46 le iniziative che beneficeranno di un investimento complessivo di circa 129 mila euro. Le attività spaziano tra eventi culturali, sportivi, educativi e tradizionali, contribuendo così al vivace panorama locale.

L’assessora alla cultura, Claudia Berti, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa, sottolineando come il sostegno fornito rappresenti un valore concreto per le realtà locali. Attraverso questi eventi, le associazioni non solo offrono intrattenimento, ma promuovono anche la coesione sociale e il benessere della comunità.

Tra i beneficiari ci sono diverse associazioni note, come la Coop. Centro Culturale Compitese, che organizza la XXXVI Antica Mostra delle Camelie della Lucchesia e il Festival del Bosco del Compitese. Anche l’Asd Pieve San Paolo promuove l’attività sportiva, mentre l’Asd Associazione Podistica Marciatori Marliesi è coinvolta nella storica Marcia delle Ville. Altre iniziative comprendono il Carnevale di Marlia e festival musicali che arricchiscono l’offerta culturale del territorio.

Questa iniziativa è un investimento nel futuro, con l’obiettivo di coinvolgere sia residenti che turisti in un ricco calendario di eventi stimolanti.