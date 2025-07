Capaccio Paestum, opposizione contro l’amministrazione TARI

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum è finita sotto accusa da parte dell’opposizione riguardo alle recenti modifiche sulla tassa sui rifiuti (TARI). Con una delibera emessa il 16 luglio 2025, l’esecutivo ha annunciato la revisione delle scadenze per il pagamento della TARI, stabilendo quattro rate di acconto e una maxi-rata di conguaglio prevista per il 30 aprile 2026.

L’opposizione ha sottolineato che l’attuale amministrazione ha finalmente riconosciuto alcune problematiche legate ai dati finanziari, in particolare l’assenza della quota di inesigibilità della TARI per gli anni 2020-2023, che ammonta al 37,25%. Inoltre, ha evidenziato che la riscossione forzosa dei tributi non ha prodotto risultati significativi e che il costo totale del servizio per il 2025 è stato fissato a oltre 9 milioni di euro.

Tuttavia, le critiche si concentrano su come l’amministrazione non abbia fornito spiegazioni chiare sulle cause di questa situazione. L’opposizione ha chiesto chiarimenti sulla gestione dei conti pubblici, insinuando che si tratti di una mancanza di competenza o di una strategia mirata a influenzare le prossime elezioni.

In aggiunta, è emerso che la Giunta sta procrastinando la risoluzione dei problemi, rinviando la questione della maxi-rata a dopo la scadenza di aprile 2026. L’ufficio tributi è stato incaricato di procedere nella lotta contro l’evasione, un’azione che viene considerata ordinaria e non richiederebbe interventi straordinari.

Infine, l’amministrazione ha annunciato l’avvio di un partenariato pubblico-privato per il progetto “CaPACity”, evidenziando la necessità di ricorrere a risorse esterne per affrontare la questione dei tributi, mentre l’opposizione si prepara a esaminare la reale efficacia di tale approccio.