Capability Festival a Napoli: Sport e Inclusione Sociale

Capability Festival a Napoli: Sport e Inclusione Sociale

Il Capability Festival torna a Napoli con la sua quarta edizione, dedicata a temi contemporanei legati alle disabilità, dal 15 al 19 ottobre 2025 al Maschio Angioino e in vari luoghi della città. Il tema principale di quest’anno è la fragilità psicologica degli adolescenti, un problema crescente che tocca ragazzi, famiglie e istituzioni.

Il festival prevede incontri con influencer, esperti e artisti che si svolgeranno nelle scuole e talk aperti al pubblico. Tra i partecipanti ci saranno Lorenzo Tosa, giornalista e fondatore del blog “Generazione Antigone”, Adolfo Ferraro, psichiatra e autore, Matteo Grimaldi, scrittore e influencer, nonché Sophie Bertocchi, attivista per la salute mentale.

Durante il festival saranno presentati spettacoli come una rivisitazione del “Pinocchio” e il film “Ugualmente diversi”, che narra la storia di tre adolescenti autistici. Entrambi i progetti mirano a cambiare la percezione della disabilità e a favorire la discussione su temi di disagio mentale, come ansia e depressione.

Il presidente della Commissione Politiche Sociali, Massimo Cilenti, ha sottolineato l’importanza di una rappresentazione positiva della disabilità, mentre l’assessore Luca Trapanese ha richiamato l’attenzione sulla necessità di affrontare il disagio mentale in modo culturalmente innovativo.

Le giornate del festival includeranno aperitivi e attività ludico-creative per i bambini, grazie alla collaborazione con enti locali. Per maggiori dettagli e aggiornamenti sul programma, è possibile visitare il sito del Comune di Napoli, dove si possono anche prenotare gli eventi gratuiti.

