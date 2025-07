Caos UniCredit: polemiche sulla golden power italiana

Le recenti vicende riguardanti UniCredit e l’applicazione del golden power da parte del governo italiano hanno suscitato un acceso dibattito. La Commissione Europea ha sollevato interrogativi in merito ai poteri speciali imposti dall’italiano Decreto del 18 aprile 2025, indicandoli come potenzialmente in violazione dell’articolo 21 del Regolamento sulle concentrazioni dell’UE.

In una lettera inviata all’Italia, la Commissione ha espresso preoccupazioni riguardo alle condizioni stabilite per l’acquisizione di Banco Bpm, suggerendo che tali obblighi potrebbero non soddisfare i requisiti richiesti per proteggere la sicurezza pubblica. La Commissione ha anche affermato che, alla luce delle informazioni ricevute, non è sicura che le motivazioni addotte giustifichino l’imposizione del golden power in questo caso.

Il portavoce della Commissione, Thomas Regnier, ha dichiarato che potrebbero esserci carenze significative nelle giustificazioni presentate dall’Italia. Secondo la normativa europea, gli Stati membri possono imporre condizioni specifiche in casi di rilevanza pubblica, ma la Commissione ha avvertito che attualmente i motivi invocati sembrano insufficienti.

Il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha risposto con una certa irritazione, sottolineando che l’Unione Europea dovrebbe concentrarsi su questioni più importanti e che l’Italia ha il diritto di regolamentare il proprio sistema bancario senza ingerenze esterne. Dalla parte del governo, Palazzo Chigi ha assicurato che fornirà chiarimenti alla Commissione in modo collaborativo, mantenendo la propria posizione legittima in materia.