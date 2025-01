Caos treni, Salvini oggi in Senato per un’informativa urgente

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dopo aver difeso la sua posizione alla Camera, si recherà oggi in Senato per fornire un’informativa urgente riguardo al caos ferroviario in Italia. Durante la sua precedente dichiarazione, ha parlato di disservizi attributi a comportamenti dolosi e ha sottolineato i progressi nell’ammodernamento dei servizi ferroviari. Salvini ha inoltre denunciato il numero elevato di scioperi nel 2024, che ammonta a 626 nel settore dei trasporti, affermando: “Per questo, in più di una occasione, sono intervenuto con lo strumento della precettazione”. Di fronte a questa situazione, i partiti di opposizione, come M5S e Avs, hanno chiesto le sue dimissioni, mentre il Partito Democratico ha sollecitato le sue scuse e quelle della premier Giorgia Meloni. Nel frattempo, è previsto un altro sciopero ferroviario nel prossimo weekend, contribuendo ulteriormente al clima di tensione nel settore.