Caos treni, possibili sabotaggi? A che punto sono le indagini?

Negli ultimi tempi, la rete ferroviaria italiana ha registrato una serie di “incidenti anomali” che potrebbero sollevare “circostanze altamente sospette”. Questa ipotesi è al centro di un esposto presentato dalle Ferrovie dello Stato alla procura di Roma, attualmente nelle mani dei pm dell’antiterrorismo. La denuncia, inviata dalla Digos della Questura di Roma, è stata assegnata al gruppo che si occupa dei reati contro il terrorismo.

Le Ferrovie dello Stato hanno sottolineato che gli orari e la natura dei guasti, insieme alla loro frequenza, stanno suscitando preoccupazioni circa possibili sabotaggi. Un episodio rilevante è stato il ritrovamento di una catena per biciclette sulla fune elettrica del secondo binario della stazione di Montagnana, segnalato il 15 gennaio. Questo potrebbe aver danneggiato il pantografo di un treno, compromettendo la circolazione, e viene attualmente indagato dalla questura di Padova. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) esegue controlli trimestrali su circa 17mila km di infrastrutture ferroviarie, e l’anomalia è stata scoperta durante un’ispezione regolare.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso preoccupazione per la situazione, sottolineando che l’Italia non si lascerà intimidire. Ha ricordato come negli anni ci siano stati attacchi alla rete ferroviaria, evidenziando un quadro di incendi dolosi e guasti che sono cessati dopo le denunce. Salvini ha concluso promettendo impegni per garantire trasporti più efficienti e sicuri in futuro.