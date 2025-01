Caos Treni: Elsa Fornero Attacca Salvini e Lo Definisce Inadeguato

Elsa Fornero ha espresso un giudizio severo su Matteo Salvini durante un’intervista su DiMartedì, condotta da Giovanni Floris. L’ex ministra del governo Monti ha criticato il ministro delle Infrastrutture per la sua inadeguatezza e la mancanza di assunzione di responsabilità. Ha osservato che Salvini tende a cercare un capro espiatorio, attribuendo la colpa a vari fattori come l’Europa, gli immigrati, e gli abitanti del Sud Italia. Fornero ha ricordato come Salvini, dall’origine della Lega, avesse denigrato gli abitanti del Sud, etichettando il Meridione come un problema per l’Italia, ma ora cerca il loro sostegno elettorale.

Il contesto in cui si inserisce questa critica è il ripetuto caos dei treni in Italia, recentemente acuito da ritardi e blocchi sulla linea ad alta velocità Roma-Firenze. Le opposizioni, unite nel loro malcontento, hanno attaccato Salvini, chiedendo le sue dimissioni tramite hashtag diffusi su social media. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha definito Salvini “il peggior ministro dei Trasporti della Storia”, rilanciando un’analisi critica presente nel dibattito pubblico.

Anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha criticato il ministro, sostenendo che egli sia “incapace” e porti “sfiga”, contribuendo a un coro di dissenso che ha isolato Salvini anche all’interno della sua stessa coalizione, potenzialmente cercando di ridurre le sue responsabilità amministrative. Inoltre, si sottolinea che dopo un’assoluzione in un precedente caso legale, Salvini ha cercato di ottenere un rimpasto di governo per tornare al ministero dell’Interno, nel tentativo di sfuggire alle difficoltà legate ai guasti ferroviari. Tuttavia, la premier Giorgia Meloni ha bloccato queste intenzioni intraprendenti del leader della Lega, rendendo difficile per lui giustificare e migliorare la situazione del trasporto pubblico.

La tensione tra Salvini e le opposizioni rimane alta, con l’immagine del ministro gravemente compromessa dall’emergere di continui problemi gestionali nel settore ferroviario e dalla reazione negativa dei partiti di centrosinistra.