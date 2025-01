Caos senza precedenti, intesa per un voto immediato

L’ex presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, esprime la sua opinione riguardo alla situazione politica attuale, in seguito ai recenti sviluppi che hanno coinvolto Alessandra Todde, attuale presidente e rappresentante del Movimento 5 Stelle. Solinas critica aspramente la gestione della situazione e mette in dubbio la competenza e la legalità della sua amministrazione. Secondo lui, se venissero confermati i tentativi di eludere i controlli della Commissione Elettorale di garanzia attraverso la confusione tra finanziamenti e spese, si assisterebbe a metodi simili a quelli del personaggio Truffaldino di Goldoni.

Solinas discute anche aspetti tecnici e giuridici referenti alla legge elettorale, evidenziando che la mancata nomina di un mandatario elettorale preclude la possibilità di ricevere e spendere fondi. Pertanto, la presentazione di un rendiconto firmato dalla Todde non avrebbe valore legale se non accompagnato dalla nomina corretta del mandatario. Sottolinea inoltre che la legge del 1993, introdotta dopo Tangentopoli, stabilisce regole severe riguardo alle spese elettorali e impone volto a chi viola queste normative la decadenza automatica dal proprio carico.

Solinas illustra che la Commissione Elettorale di garanzia ha il compito di accertare in maniera definitiva le violazioni alle normative, le quali comportano gravi conseguenze, non impugnabili in altri ambiti. Mette in risalto che la giurisprudenza esclude l’autodichia del Consiglio regionale, il che implica che una eventuale decadenza della Todde comporterebbe conseguenze anche per l’intero Consiglio Regionale.

Afferma che, in assenza di regolamenti ben definiti, la situazione appare complessa, ma suggerisce che, per analogia, si potrebbe fare riferimento all’articolo 50 dello Statuto speciale per l’amministrazione ordinaria fino alle nuove elezioni.

Conclude affermando che le incertezze attuali, dovute al dilettantismo e all’incompetenza della leadership del M5S, potrebbero portare a un caos istituzionale senza precedenti. Invita tutte le forze democratiche e civiche a riflettere sull’urgenza di nuove elezioni per ripristinare l’ordine e la legalità nella regione.