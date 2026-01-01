Caos Sanità in Sardegna

Il presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, Ugo Cappellacci, ha presentato un’interrogazione urgente al Ministro della Salute per chiedere una verifica immediata sul rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza in Sardegna. Ciò è stato fatto alla luce del caos istituzionale e amministrativo che sta paralizzando il sistema sanitario regionale.

La situazione è stata determinata dalla gestione della presidente Alessandra Todde, che ha prodotto un vuoto di governance senza precedenti. Le aziende sanitarie sono prive di una guida pienamente legittimata, le catene decisionali sono incerte e gli atti sono esposti al rischio concreto di annullamento o nullità. Questo disordine si somma a criticità già note e strutturali, come liste d’attesa, carenze di personale e disuguaglianze territoriali, aggravando il rischio che non siano più garantite le prestazioni sanitarie essenziali.

Con l’interrogazione, Cappellacci chiede al Ministro se sia a conoscenza della situazione, se intenda rafforzare le verifiche sui LEA e quali iniziative urgenti intenda assumere per prevenire una compromissione del diritto alla salute. Sottolinea che, qualora il caos amministrativo dovesse tradursi in una violazione dei LEA, si aprirebbe un problema costituzionale, con l’eventuale attivazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. La sanità richiede stabilità, competenza e rispetto rigoroso delle regole. Se si arriverà a misure straordinarie, non sarà una scelta politica del Governo, ma la conseguenza di un fallimento annunciato della gestione regionale.