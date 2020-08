“Il trojan è uno strumento grazie al quale si fanno importanti indagini di mafia e terrorismo e la nostra sfida è estenderlo alla corruzione”. Così il magistrato Luca Palamara nel corso dell’intervista con il direttore del giornale online Giulio Gambino durante la terza serata del TpiFest! “Nel mio caso si è trattato di un messaggio – spesso arrivano allegati e mail – che può infettare lo strumento informatico. Come tutti gli strumenti innovativi ha aspetti problematici e sicuramente necessita di attività di ulteriore sviluppo e di comprensione del fenomeno. Ci sono problematiche di funzionamento che sono funzioni tecniche. Non tutto quello che ho fatto à stato registrato. Con i miei difensori stiamo cercando di comprenderlo, ma ovviamente non posso parlarne”.

Fonte