Un nuovo togato lascia il Consiglio superiore della magistratura: Marco Mancinetti, di Unicost, è il sesto consigliere dimissionario per effetto della bufera che ha travolto il Csm in relazione al caso Palamara. Questa mattina ha annunciato di avere rassegnato le sue dimissioni dopo che gli è stato notificato l’avvio dell’azione disciplinare da parte della Procura generale della Corte di Cassazione, per alcune sue conversazioni in chat con Palamara. Ha spiegato di averlo fatto “per senso istituzionale e per evidenti ragioni di opportunità”, “nella convinzione di poter offrire ogni chiarimento nella sede competente”.

Fonte