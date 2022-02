La richiesta di costituzione di parte civile da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati nel processo che vede imputato a Perugia l’ex magistrato Luca Palamara per corruzione è al centro di un’istanza avanzata dai suoi difensori, gli avvocati Roberto Rampioni e Benedetto Buratti, al Tribunale di Perugia per acquisire “l’elenco nominativo degli iscritti all’Anm alla data del 15 novembre 2021, al fine di consentire l’esercizio del diritto di difesa in ordine al piano accertamento dell’imparzialità, indipendenza e terzietà, anche solo appartente, del giudice competente a decidere”.

Un’istanza che i difensori di Palamara hanno presentato dopo, scrivono nel documento, “aver ripetutamente fatto richiesta all’Associazione nazionale magistrati di rilascio dell’elenco nominativo dei magistrati iscritti” e che “l’Associazione non ha inteso fornire tale elenco, dapprima, con un vuoto argomentare e, poi, col non rispondere all’ultima motivata richiesta”, scrivono i due difensori dell’ex toga.

Un’istanza che ha visto la risposta di Carla Maria Giangamboni, presidente del I collegio penale davanti al quale pende il procedimento. Il giudice “letto quanto segnalato dalla difesa di Palamara, rileva di aver già autorizzato per iscritto l’Anm a comunicare i dati richiesti ai fini difensivi, con riferimento agli attuali componenti del collegio giudicante. In ogni caso, per quanto di occorrenza, conferma, unitamente alla collega Serena Ciliberto di essere iscritta alla data del 15 novembre 2021 e ad oggi all’Associazione Nazionale Magistrati”. Il processo, che si era aperto lo scorso 15 novembre, tornerà in aula a Perugia il prossimo 15 marzo.