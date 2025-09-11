22.3 C
Politica

Caos nel Pd di Pontedera, richieste di chiarezza urgente

Il Partito Democratico della Valdera sta attraversando un periodo di crisi a causa dell’esclusione temporanea di Sonia Luca, assessora comunale a Pontedera. Questa decisione ha spinto diversi esponenti del partito a autosospendersi.

Francesco Papiani, segretario dell’Unione comunale di Pontedera, ha comunicato che insieme a lui si sono autosospesi il sindaco, membri della giunta e del consiglio comunale, oltre a molti iscritti al partito. L’assemblea, convocata per discutere la situazione di Luca, ha evidenziato che l’esclusione è avvenuta nonostante il percorso concordato con il partito locale e le dichiarazioni pubbliche del governatore durante un evento recente.

I partecipanti all’assemblea hanno chiarito che la questione non riguarda personalismi o correnti interne, ma è una richiesta di rispetto verso la comunità democratica. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha riconosciuto la validità di queste richieste e si è impegnato a trovare una soluzione, collaborando anche con i vertici nazionali del PD.

Tuttavia, in mancanza di riscontri da parte di figure chiave del partito, è stato sottolineato che è necessario agire tempestivamente, considerando che le liste per le prossime elezioni devono essere presentate a breve. È stato suggerito che Alessandra Nardini e Antonio Mazzeo, due esponenti di spicco del PD provinciale, rispondano pubblicamente alle richieste avanzate, contribuendo a sanare la frattura interna.

