Caos: Le Linee Coinvolte

A causa di verifiche tecniche alla linea elettrica, la circolazione ferroviaria nel nodo di Milano Centrale è stata sospesa la mattina di sabato 11 gennaio. Trenitalia ha annunciato che i treni delle tratte Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna sono stati cancellati o hanno subito ritardi significativi. Tuttavia, il transito sulla linea Milano-Torino è rimasto regolare. I tecnici di RFI sono intervenuti per risolvere il problema.

Le sospensioni hanno avuto inizio intorno alle 7:05, causando enormi disagi ai passeggeri. Molti viaggiatori sono stati bloccati in stazione, costretti ad attendere un mezzo sostitutivo. Testimonianze di passeggeri, raccolte dall’agenzia di stampa AdnKronos, hanno descritto la situazione come “un inferno”. Un uomo di 60 anni, ad esempio, ha dovuto rinunciare al viaggio verso la Svizzera, mentre una coppia di 80enni ha lamentato di non aver ricevuto assistenza nonostante le loro condizioni di salute.

I disagi sono seguiti a uno sciopero dei mezzi pubblici avvenuto il giorno precedente, portando a ritardi e cancellazioni non solo per i treni regionali ma anche per quelli ad alta velocità. Trenitalia ha fornito un elenco di treni ad alta velocità che hanno subito cancellazioni o ritardi superiori a un’ora, in particolare i treni da Venezia e Torino a Milano. Alcuni treni che normalmente fermano a Milano Centrale hanno modificato il loro percorso, saltando la fermata.

Le modifiche hanno incluso la terminazione di alcune corse a Milano Rogoredo o Brescia invece che alla Centrale. I passeggeri in attesa di treni da e per Milano sono stati invitati a utilizzare i primi treni utili disponibili. Trenitalia ha cercato di gestire la situazione con il personale di assistenza clienti, ma i disagi per i viaggiatori sono stati evidenti.

In conclusione, la giornata di sabato 11 gennaio ha visto la stazione di Milano Centrale situata al centro di un grave disguido ferroviario a causa di problemi tecnici, con ripercussioni considerevoli per i viaggiatori e il servizio ferroviario, aggravati dal recente sciopero.