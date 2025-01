Caos Ferroviario sulla Linea Genova

Il 20 gennaio, a partire dalle 6:45, la linea ferroviaria Genova – Ventimiglia ha subito un’interruzione di servizio tra Finale Ligure e Savona a causa di un guasto all’alimentazione elettrica, causando numerosi ritardi e cancellazioni. Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono stati mobilitati per gestire il problema, che ha portato a un lungo lasso di tempo in cui i viaggiatori hanno affrontato difficoltà. I problemi si sono avvertiti anche nelle stazioni di Genova Principe e Savona, dove si sono registrati ulteriori disagi.

Alle 12:05, Trenitalia ha fornito un aggiornamento che confermava la sospensione della circolazione tra Pietra Ligure e Savona, mentre la circolazione tra Savona e Cogoleto era tornata alla normalità. Trenitalia ha avvisato che i treni Intercity e Regionali potrebbero avere un tempo di percorrenza aumentato fino a 180 minuti e che potrebbero esserci limitazioni di percorso e cancellazioni. Tra i treni interessati, il treno IC 653 da Ventimiglia a Milano Centrale ha terminato la corsa a Savona, mentre molti altri treni sono stati costretti a fermarsi a Genova Piazza Principe o a subire cancellazioni.

Parallelamente, la situazione sulla rete autostradale ha peggiorato ulteriormente i disagi per i viaggiatori, a causa dell’apertura di un cantiere nella galleria Cassini sulla A10. Questo cantiere ha causato rallentamenti significativi, complicando gli spostamenti per coloro che hanno scelto di viaggiare in auto a causa dei problemi ferroviari. Sono state segnalate code di 3 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola in direzione Genova e code di 1 km tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia.

La situazione del trasporto pubblico ha attirato l’attenzione del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che è stato criticato per la sua assenza durante un question time in merito ai ritardi. Le Ferrovie dello Stato hanno annunciato l’intenzione di presentare un esposto riguardante i disagi occorsi, evidenziando la gravità della situazione che ha colpito il traffico ferroviario e stradale in Liguria. Il problema rimane in corso con aggiornamenti continui sulla situazione dei trasporti.