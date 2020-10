Mentre su Mediaset Extra guardavamo Elisabetta Gregoraci, Guenda Goria, Adua Del Vesco e Mssimiliano Morra che stavano cenando nel Cucurio, è successo qualcosa di davvero strano. All’improvviso è apparsa una signora anziana con un’amica e dei tecnici che le davano delle dritte su come comportarsi in diretta: “Stia tranquilla che la vediamo bene così. Va bene il microfono o le dà fastidio? Appoggiamo qua il resto tanto non si vedrà. Quando parlerà non si muova troppo, cerchi nel possibile di stare ferma”.

La signora Roberta è rimasta in onda su Mediaset Extra per qualche minuto e su Twitter i telespettatori hanno iniziato a chiedersi cosa stesse succedendo. L’ipotesi più plausibile è che la donna si stesse preparando per un collegamento con la trasmissione Fuori dal Coro in onda su Rete 4. Appena inizierà il programma di Mario Giordano ne sapremo di più.

Praticamente un crossover in salsa trash.

Il video di Roberta su Mediaset Extra.

#GFVIP salve Signora nella regia uno, benvenuta al Grande Fratello pic.twitter.com/q3ysnPP9lX — 2 (@clownbustercfb2) October 13, 2020

Pre diretta di Fuori dal coro di rete4 accidentalmente mandata in onda sul #GFVIP

Stasera si è toccato un punto altissimo ✈️✈️ pic.twitter.com/aGU0OKlyaR — A tutto TRASH (@atuttotrash) October 13, 2020

RAGA MA CHI È? AIUTO MA ERO ANDATA A VEDERE LA DIRETTA E MI RITROVO QUESTA SIGNIRA MA CHE È SUCCESSO? #GFVIP pic.twitter.com/gqGAJvFAAS — Spugna ansiosa 🕸🤯 (@Giusy_Ultimo) October 13, 2020

#gfvip Nuova concorrente Vip nel tugurio? Chiamatemi Jessica Fletcher ma non credo sia il concorrente gay per Tommaso… pic.twitter.com/czKdyHT8UR — Anvedj (@anvedj) October 13, 2020