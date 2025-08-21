Caos candidati nelle regioni: crisi per destra e centrosinistra

Il clima politico in vista delle prossime elezioni regionali è incerto, tanto per il centrosinistra quanto per il centrodestra. In Puglia e Campania, il centrosinistra è in difficoltà, con i candidati Antonio Decaro e Roberto Fico privi di conferme ufficiali. Nel centrodestra, la situazione è altrettanto problematica: in Campania e Veneto i candidati non sono definiti, mentre in Toscana il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi di Fratelli d’Italia, ha iniziato la sua campagna senza il supporto di Forza Italia. In Puglia, il deputato forzista Mauro D’Attis è in pole position, ma manca l’approvazione da parte di Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

La situazione più complessa si presenta in Veneto, dove la Lega, dopo quindici anni di guida di Zaia, cerca un candidato ma non è riuscita a trovare l’accordo. Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, non ha il consenso della premier. Un’idea in circolazione è quella di candidare Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ma questa opzione presenta delle riserve, poiché nella storia repubblicana nessuno ha mai lasciato un incarico di tale rilevanza per candidarsi a una carica locale. Meloni sta valutando anche altri nomi, come Carlo Nordio o Raffaele Speranzon, ma al momento non è emersa una figura che soddisfi tutti.

In Campania, il viceministro Edmondo Cirielli incontra resistenze da parte della Lega e di Forza Italia. Attualmente, il profilo di Giosy Romano, avvocato già vicino al centrosinistra, è in considerazione per la candidatura, così come i rettori di Caserta e Napoli. In Veneto e Campania, la mancanza di accordi mette in difficoltà la coalizione di governo, con le destre che rischiano una tornata elettorale insoddisfacente.