Caos al GFVip Spagna: diretta interrotta, due squalifiche un ritiro e censure

Se quest’anno il Grande Fratello italiano si è trasformato in un one woman show retto da Beatrice Luzzi e tutto sommato abbastanza tranquillo in Spagna regna il caos. Oriana Marzoli è stata espulsa, ma non prima di una sfuriata di Daniele Dal Moro che gridava fuori dalla porta rossa chiedendo di chiamare anche la Polizia. Come se non bastasse ieri sera il pattinatore Javier Fernández ha avuto l’ennesima crisi e si è ritirato. Poco dopo i telespettatori hanno accusato la rete di censure perché l’audio saltava e nella notte la diretta è stata interrotta per circa due ore. Al ritorno del live altri due concorrenti erano spariti.

Caos al Gran Hermano Vip: un ritiro e due squalifiche.

Al ritorno della diretta il profilo X del GFVip Spagna ha annunciato: “Dopo aver trasgredito le regole di condotta richieste nel Grande Fratello, Álex e Gustavo sono stati espulsi dal gioco. Al gala di questo giovedì verranno mostrate le immagini che ci hanno costretto a prendere questa decisione“.

Per scoprire cosa hanno combinato Álex Caniggia e Gustavo Guillermo dovremo aspettare stasera, visto che la puntata del reality sarà dedicata in gran parte a queste squalifiche.

ÚLTIMA HORA Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Álex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión.#GHVIP1N #GHVIP2N pic.twitter.com/p66ZENLGPk — Gran Hermano (@ghoficial) November 2, 2023

Primera imagen después de la censura por la doble expulsión de Alex y Gustavo. #GHVIP1N pic.twitter.com/V8jt8yjciI — Miss Kokoro (@KokoroMiss) November 2, 2023

Estos 7 años de censura a qué se deben???? #GHVIP1N pic.twitter.com/iiBsyzZQb4 — 🥚❌🔥 STRONG boy 🔥❌🦁 (@StrongBoy__) November 1, 2023

