Lo studio di Uomini e Donne ieri è stato teatro di un trash esplosivo: vivelazioni choc, maschere che cadono, gente che sparla della redazione e una rissa sfiorata, cosa volete di più?!

Riccardo Guarnieri ha fatto una dichiarazione pesante sulla sua ex Roberta Di Padua e non è finita qui perché il cavaliere ha anche rivelato che la Di Padua gli avrebbe raccontato che Armando parlava male della redazione. Sembra che queste confessioni abbiano scatenato la furia di Incarnato e che qualcuno in studio abbia dovuto dividere i due uomini.

“Arriva poi un duro faccia a faccia letterale con Armando Incarnato, perché Riccardo ha raccontato che Roberta gli confidò che il napoletano gli parlava male della redazione. Lei ovviamente smentisce ma lui non ritratta, addirittura dice che in passato tra lei ed Armando ci dev’essere stato qualcosa che è andato al di là di una semplice amicizia. – si legge su Il Vicolo delle News – Ovviamente Armando replica ma essendo senza microfono non si è sentito cosa dice, fatto sta che Riccardo gli si rivolta contro quasi a mettergli le mani addosso tanto da indurre altri presenti a dividerli”.

Riccardo ci ha regalato un finale di stagione di Uomini e Donne col botto!



Non soltanto Armando, secondo Riccardo anche Ida e una sua amica non avrebbero speso bellissime parole per la redazione del dating show.

“Interviene in studio anche Ida dando addosso a Riccardo che però non se la fila più di tanto. Lei pretende delle scuse per i vaffa ricevuti da lui in passato, lui però dice che anche su di lei potrebbe dire tante cose quindi meglio che taccia. Racconta di quando lei e una sua amica, che faceva anch’ella parte del parterre femminile, gli fecero mettere il cellulare su un tavolino per paura che potesse registrare quello che dicevano sulla redazione e di come si stavano accordando su chi vedere o meno, nominando Sossio in quanto all’epoca era quello di punta nel programma e uscire con lui portava visibilità. Ida fa finta di non capire il suo discorso e si impunta sul fatto che lui la stia accusando di avergli chiesto di rimanere nel programma più tempo come aveva fatto Roberta, quando in realtà Guarnieri sta dicendo ben altro.

Insomma si crea un caos enorme in studio, tutti litigano con tutti, tutti parlano sopra tutti, tutti urlano tanto che siamo usciti tutti col mal di testa e non sappiamo da casa cosa si capirà. C’è da dire che pubblico ed opinionisti nonostante non abbiano apprezzato l’atteggiamento di Riccardo hanno creduto alla sua versione”.